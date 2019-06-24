Красноярцам бесплатно раздадут 14 автомобилей

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-24T16:51:59+03:00

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25 июня пострадавшие в результате несчастного случая на производстве жители края получат автомобили «Лада Гранта» от регионального отделения Фонда социального страхования. Всего вручат 14 автомобилей, которые станут большой поддержкой для самого человека и его семьи.

Напомним, пострадавшие на производстве обеспечиваются автомобилями бесплатно по ФЗ-125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве». Среди пострадавших в основном люди, получившие травмы опорно-двигательного аппарата и имеющие медицинские показания для получения автомобиля. Это жители разных городов и районов края. Всего в 2019 году планируется выдать 26 специальных автомобилей на общую сумму около 14 млн рублей. Эта социальная поддержка поможет травмированным людям повысить качество жизни, стать мобильными, хотя бы частично компенсировать потерянное здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU