СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-23T15:21:48+03:00

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В Красноярске прямо на мосту загорелся автокран. Произошло это сегодня, 23 июня, приблизительно около 15 часов дня, на шинном мосту над железной дорогой. Как рассказали очевидцы, «МАЗ» двигался в сторону Черемушек, когда неожиданно из-под кабины крана выбилось черное облако дыма. Водитель быстро остановился. Есть версии, что на заднем мосту были зажаты колодки, они и загорелись. Или что произошло короткое замыкание. Впрочем, настоящую причину установят эксперты.

В Красноярске прямо на мосту загорелся автокран.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/

Мимо горячего автокрана проезжала цистерна с водой, остановилась. Водитель цистерны и еще несколько человек пытались помочь водителю автокрана справиться с огнем до приезда МЧС. Затем к делу подключился прибывший пожарный наряд. Через несколько минут автокран потушили. О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU