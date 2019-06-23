СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-23T13:09:45+03:00

В Красноярском крае водители все чаще попадают в ДТП на железнодорожных переездах. Фото: пресс-служба КрасЖД

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В Красноярском крае водители все чаще попадают в ДТП на железнодорожных переездах. С начала года зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, тогда как за аналогичный период прошлого года – только 1.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД, причины ДТП стандартные: 4 водителя попытались миновать переезд на запрещающий сигнал светофора. Еще 2 переоценили свои возможности и на полном ходу врезались уже в проходящий поезд.

Дежурными по переездам предотвращено еще 6 ДТП, которые могли привести к трагедии. В одном случае под угрозой столкновения оказался автобус с пассажирами, водитель которого решил проскочить на красный перед приближающимся грузовым составом.

Красноярская железная дорога совместно с ГИБДД и региональными властями постоянно проводит профилактическую работу, задача которой – повысить ответственность и внимательность автомобилистов.

Для безопасного пересечения красноярской магистрали на переездах созданы все условия: установлены современные предупредительные и заградительные устройства, системы автоматической сигнализации, освещения. Но полностью решить проблему могут только сами автомобилисты, когда начнут понимать всю меру опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU