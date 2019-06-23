В Туве отец до полусмерти избил 7-летнего сына за невыученный стих

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-23T12:14:16+03:00

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В городе Шагонаре, Республика Тыва, 32-летний отец до полусмерти избил своего сына-первоклассника. Причиной агрессии мужичины стало невыученное стихотворение. В пресс-службе тувинского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что 14 мая прошлого года отец находился в состоянии алкогольного опьянения и решил заняться воспитанием сына. Напомнил ему о том, что нужно выучить урок.

Однако мальчик продолжил играть. Разозлившись, мужчина схватил его и несколько раз бросил с высоты на пол. В результате ребенок получил тупую травму головы, закрытый перелом лобной кости, а также кровоизлияния. Врачи оценили это как тяжкий вред здоровью.

На следствии и затем на суде мужчина утверждал, что всего лишь толкнул сына, а тот сам ударился о тумбочку и дверь несколько раз. Стороне обвинения удалось доказать: избиение было умышленным. Первоначально суд вынес решение – 5 лет лишения свободы, но защите удалось снизить этот срок до 4,5 лет. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU