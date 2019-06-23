2019-06-23T10:43:11+03:00
Происшествия

Под Красноярском полностью сгорели три дачи: из-за пробок пожарные добирались 40 минут

Никто из дачников не пострадал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском полностью сгорели три дачи: из-за пробок пожарные добирались 40 минутПод Красноярском полностью сгорели три дачи: из-за пробок пожарные добирались 40 минутФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне, 22 июня, под Красноярском сгорели три дачи. Несмотря на все усилия пожарных, строения были уничтожены огнем почти полностью. Как стало известно из официальной сводки, сигнал на пульт дежурного диспетчера поступил в 13:55 часов: в Емельяновском районе, на железнодорожной платформе Калягино, в СНТ «Алая гвоздика» горит дачный дом.

По указанному адресу немедленно выдвинулись три единицы техники и 8 человек личного состава из Красноярска. Однако время в пути составило 40 минут – и все из-за дорожных пробок. Так что когда спасатели уже прибыли, полыхало не одно, а три строения, несмотря на усилия дачников, которые пытались потушить их своими силами.

С огнем пожарным удалось справиться только в 17:10 по местному времени. Площадь пожара составила 128 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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