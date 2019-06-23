Под Красноярском полностью сгорели три дачи: из-за пробок пожарные добирались 40 минут
Накануне, 22 июня, под Красноярском сгорели три дачи. Несмотря на все усилия пожарных, строения были уничтожены огнем почти полностью. Как стало известно из официальной сводки, сигнал на пульт дежурного диспетчера поступил в 13:55 часов: в Емельяновском районе, на железнодорожной платформе Калягино, в СНТ «Алая гвоздика» горит дачный дом.
По указанному адресу немедленно выдвинулись три единицы техники и 8 человек личного состава из Красноярска. Однако время в пути составило 40 минут – и все из-за дорожных пробок. Так что когда спасатели уже прибыли, полыхало не одно, а три строения, несмотря на усилия дачников, которые пытались потушить их своими силами.
С огнем пожарным удалось справиться только в 17:10 по местному времени. Площадь пожара составила 128 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU