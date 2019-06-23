Долги универсиады: «Красноярсккрайгаз» требует 2 миллиона рублей за обслуживание чаши огня

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-23T09:29:12+03:00

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«Красноярсккрайгаз» обратился в краевой арбитражный суд с иском к Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства с требованием взыскать 1 935 599 рублей 62 копейки. Речь идет о расходах по обслуживанию чаши огня универсиады. А также 12 329 рублей 50 копеек – процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как следует из материалов дела, между организациями был заключен договор, по которому «Красноярсккрайгаз» передал УДИБу в безвозмездное пользование сооружение в районе спортивного комплекса «Платинум Арена». И дополнительно в соглашении прописали, что УДИБ (из бюджета города) возместит затраты по газоснабжению, содержанию и обслуживанию в период с 1 января по 31 марта этого года.

Но поскольку до сих пор оплаты на счета «Красноярсккрайгаза» не поступило, истец обратился в арбитражный суд. Будет ли иск принят к производству, станет известно в течение пяти рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU