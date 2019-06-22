2019-06-22T05:42:45+03:00
Общество

Розарии и дог-боксы появились во дворах Красноярска

Жители города готовятся к конкурсу на самый благоустроенный двор
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
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Аккуратные зеленые клумбы, дорожки, дог-боксы - жители двора на Североенисейской, 44г в Железнодорожном районе готовятся к конкурсу «Самый благоустроенный район Красноярска». Они уже неоднократно побеждали в нем, но стремятся сделать свой двор еще более красивым. Накануне там побывал глава района Юрий Савчук.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Два дог-бокса, например, очень востребованы владельцами собак: все они теперь выводят своих питомцев на прогулку, прихватив с собой пакетики. Утилизацией займется управляющая компания. Еще один двор, по Яковлева,20, украшен теперь розарием. Его выполнили в форме пистолета. И даже имя дали - Алеша.

Как рассказали в администрации города, на конкурс подано 185 заявок.

- Около пятидесяти — от управляющих компаний и ТСЖ, все остальные — от физических лиц. Люди не только хотят принять участие в конкурсе, но и стремятся к благоустройству своих дворов, в том числе, своими руками, а это важно, - заявил глава района Юрий Савчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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