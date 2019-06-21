В центре Красноярска демонтировали светящиеся деревья

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-21T14:36:36+03:00

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В центре Красноярска, с улицы Дзержинского, начали убирать светящиеся деревья. Для горожан это стало неожиданностью: почему? Ведь они простояли всего несколько месяцев, неужели пришли в негодность или у мэрии на них другие планы? А ведь так красиво смотрелись по ночам.

В пресс-службе администрации города спешат успокоить: все в порядке. Никуда деревья переносить не будут. Их просто разобрали, чтобы привести в порядок. Затем вернут на прежнее место. И они будут вновь радовать по вечерам горожан своей иллюминацией.

Светящиеся деревья Красноярску по случаю Универсиады-2019 подарили власти Москвы. Их установили в начале марта. Улица сразу стала одним из самых любимых и романтичных мест прогулок в городе. А недавно там выставили и живые экзотические деревья – туи. Так что теперь, пока нет светодиодных деревьев, туям придется принять всю ответственность за украшение улицы на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU