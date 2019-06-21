2019-06-21T09:45:15+03:00
Происшествия

В Красноярском крае бригада лесорубов уничтожила леса на 7 миллионов рублей

Делом занимается следственный комитет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае бригада лесорубов уничтожила леса на 7 миллионов рублейВ Красноярском крае бригада лесорубов уничтожила леса на 7 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Большеулуйском районе бригада лесорубов уничтожила леса на 7 миллионов рублей. В пресс-службе краевого следственного комитета рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по краю, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ.

По предварительной версии следствия, в 2018 году бригада рабочих под руководством местного жителя незаконно вырубила деревья хвойных пород – кедры, ели, пихты. В результате бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере. Кроме того, установлено, что первоначально делом занимались в полиции района.

- В ноябре – декабре 2018 года начальник отделения дознания МО МВД России «Большеулуйское» сфальсифицировала три протокола допросов свидетелей по находящемуся у нее в производстве уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений, внеся в них заведомо ложные сведения. В последующем, в том числе на основании указанных выше сфальсифицированных доказательств, предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, предусмотренное за фальсификацию доказательств, - сообщили в пресс-службе краевого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» после десяти лет работы в Следственном комитете перешла работать в ГИБДД
В Красноярске водителям и кондукторам маршруток шьют новую форму
Красноярцам представили список самых высокооплачиваемых вакансий июня
В Красноярске пропал 82-летний мужчина
Власти уверили красноярцев, что парк в Солнечном для них построят
Благоустраивать правобережную набережную в Красноярске будет компания, на которую жаловались горожане
Красноярск продолжают обрабатывать от клещей
В смертельной аварии под Красноярском погибли три человека
Красноярский аграрный университет выделяет первокурсникам около 1000 бюджетных мест
В Хакасии мужчина крал и сжигал пищевой мак в рамках борьбы с наркоманией
В Красноярском крае уже открыли 10 официальных пляжей
В Красноярском крае большой спрос на работников 60+