В Красноярском крае бригада лесорубов уничтожила леса на 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-21T09:45:15+03:00

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В Большеулуйском районе бригада лесорубов уничтожила леса на 7 миллионов рублей. В пресс-службе краевого следственного комитета рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по краю, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ.

По предварительной версии следствия, в 2018 году бригада рабочих под руководством местного жителя незаконно вырубила деревья хвойных пород – кедры, ели, пихты. В результате бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере. Кроме того, установлено, что первоначально делом занимались в полиции района.

- В ноябре – декабре 2018 года начальник отделения дознания МО МВД России «Большеулуйское» сфальсифицировала три протокола допросов свидетелей по находящемуся у нее в производстве уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений, внеся в них заведомо ложные сведения. В последующем, в том числе на основании указанных выше сфальсифицированных доказательств, предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, предусмотренное за фальсификацию доказательств, - сообщили в пресс-службе краевого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU