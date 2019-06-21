В Красноярске пропал 82-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-21T08:34:46+03:00

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В Красноярске пропал 82-летний дедушка, он нуждается в медицинской помощи. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» бьют тревогу, размещают ориентировки во всех социальных сетях и просят всех, кто мог видеть мужчину, сообщить о его местонахождении.

Чернов Фока Сергеевич пропал 19 июня. В 9 утра он ушел из гаража «Вираж, который находится на проспекте Металлургов, 2 в (остановка «Интернат»). Должен были прийти домой, на улицу Новгородскую, дом 16. Однако так и не появился.

Приметы: рост 157 см, худощавого телосложения, глаза карие, седые волосы. Из особых примет металлический верхний ряд зубов. Был одет в спортивный темно-синий костюм и заметную рубашку с длинными рукавами: на груди рисунок в виде головы мужчины. Темные туфли и синяя кепка. С собой были ключи от дома.

Просьба ко всем, кому что-либо известно, позвонить по телефонам:

- (391) 224-25-07 – дежурная часть отделения полиции № 5

- 8-950-99-66-066 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU