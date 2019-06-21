2019-06-21T07:32:30+03:00
Общество

Благоустраивать правобережную набережную в Красноярске будет компания, на которую жаловались горожане

Ранее она ремонтировала дороги и ставила «одноразовые» бордюры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Благоустраивать правобережную набережную в Красноярске будет компания, на которую жаловались горожане. Фото: сайт администрации городаБлагоустраивать правобережную набережную в Красноярске будет компания, на которую жаловались горожане. Фото: сайт администрации города
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Благоустраивать правобережную набережную в Красноярске будет компания с плохой репутацией у горожан. Ранее на нее жаловались из-за некачественного ремонта дорог, к тому же ее работой интересовалась прокуратура. Однако в черный список мэрии она не попала и потому смогла подать заявку на участие в торгах. Это компания СПК «Сфера», пишет интернет-издание newslab.ru.

Всего на аукцион поступило три заявки, однако одна была отклонена, а второй участник на аукцион не явился. Так что торги признаны несостоявшимися и контракт подпишут с той компанией, которая прошла по всем требуемым параметрам и назвала свою цену. «Сфера» снизила стоимость работ – запросила 138,5 миллионов рублей, тогда как первоначальная цена лота составляла 139,2 миллиона. Выполнить работы необходимо до 31 октября этого года.

Добавим, что речь идет об участке набережной от Коммунального моста до Ярыгинской набережной. Здесь полностью переложат покрытие, заменят асфальт брусчаткой, сделают зону пеших и велосипедных прогулок, зону отдыха и различные развлекательные локации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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