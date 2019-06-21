2019-06-21T04:54:31+03:00
Общество

В Красноярском крае большой спрос на работников 60+

Люди старшего поколения востребованы на региональном рынке труда
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае большой спрос на работников 60+В Красноярском крае большой спрос на работников 60+Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае большой спрос на работников 60+. Люди старшего поколения востребованы на региональном рынке труда. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого агентства труда и занятости, с начала этого года с службу обратилось около 1 100 граждан старше 60 лет, которые хотели бы возобновить трудовую деятельность. Около 80 % из них уже трудоустроены.

- Многие люди старшего поколения имеют высокий уровень образования и квалификации, большой опыт работы. В отдельных случаях они выражают желание трудиться и обучаться новым профессиям, востребованным на рынке труда. Они заполняют ту сферу деятельности, на которую не претендует молодежь. Они готовы трудиться неполный рабочий день, временно, сезонно, - рассказали в ведомстве.

Больше половины обратившихся – мужчины, каждый восьмой имеет высшее профобразование, каждый шестой – среднее профессиональное, три четверти – жители городов края.

Профессиональное обучение с дальнейшим трудоустройством с начала года прошли 37 человек по профессиям охранник, лифтер, кондитер, оператор ЭВМ, электромонтер и другие. Добавим, что Красноярский край занимает первое место среди регионов России по трудоустройству пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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