Полицейский велопатруль будет курсировать в эко-парке «Гремячая грива»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-20T14:00:06+03:00

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Красноярские полицейские провели смотр велопатрулей, сообщили в региональном МВД. И… расширили зону своего контроля. Ранее они делали объезд набережной на левом берегу Енисей и остров Татышев. А теперь будут курировать и «Гремячую гриву».

Задачи у полицейского велопатруля достаточно обширные: пресекать преступления, следить за порядком на территории и даже помогать родителям в случае, если, к примеру, в парке потерялся ребенок. К слову, велосипеды, особенно новые, недавно поступившие на вооружение патруля, в этом деле – хорошее подспорье.

- Было принято решение о том, что в ближайшее время новые велосипеды будут оборудованы всем необходимым, и патруль выйдет на свое первое дежурство в эко-парке «Гремячая грива», - говорят в пресс-службе полиции.

На дежурство велопатруль заступит уже 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU