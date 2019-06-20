106 дворов отремонтируют этим летом в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-20T13:41:12+03:00

За минувшие два года в порядок привели 373 двора

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Власти Красноярска планируют отремонтировать 106 дворов этим летом, сообщает администрация города. Ремонт будет не косметическим. В планах – заменить асфальт, бордюры, установить малые архитектурные формы. Сколько именно композиций и какие дворы украсят – пока не сообщается.

Известно, что в центре отремонтируют семь дворов, в остальных районах приведут в порядок еще почти 100 дворов. Добавим, что ремонт придомовых территорий проводится по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», и он подразумевает софинансирование со стороны самих жителей домов.

- Собственники должны подать заявку в районную администрацию и решить, что они готовы участвовать в организации процесса ремонта и даже частично оплатить работы – от 2 до 20 процентов, - пояснили в мэрии Красноярска.

Ремонтные работы по федеральной программе проводят в Красноярске с 2017 года. За минувшие два года в порядок привели 373 двора. На эти цели потрачен 601,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU