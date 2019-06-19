Похищали элитные квартиры, свидетелей убирали. Главарь красноярской банды черных риелторов сядет на 21 год

СЕГОДНЯ 04:58 2019-06-19T04:58:15+03:00

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В Красноярске главаря банды черных риелторов осудили на 21 год, причем колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

43-летнего мужчину признали виновным, в том, что он сколотил организованную преступную группировку. Действовали по схеме: находили элитную квартиру, заключали договор аренды. Затем подделывали документы и перерегистрировали жилье на себя.

В итоге похитили три дорогих квартиры, одну из которых заложили в ломбард. Четвертая уже была намечена, но преступников успели остановить.

К слову, они не гнушались даже убийствами. Жестоко расправились с одним из подельников, а также со случайным свидетелем. Причем жертвами черных риелторов становились не маргиналы, как это чаще случается, а обычные люди, рассказывают в прокуратуре.

На главаря завели уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека», «Разбой с применением насилия», «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».

И вот приговор: 21 год лишения свободы и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Ранее подельники организатора (восемь человек) получили сроки от шести с половиной лет до 17 лет и 9 месяцев в колониях строгого и общего режимов.

ИСТОЧНИК KP.RU