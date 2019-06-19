2019-06-19T04:58:15+03:00
Происшествия

Похищали элитные квартиры, свидетелей убирали. Главарь красноярской банды черных риелторов сядет на 21 год

Серьезные сроки получили и его подельники
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Главарь красноярской банды черных риелторов сядет на 21 год.Главарь красноярской банды черных риелторов сядет на 21 год.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске главаря банды черных риелторов осудили на 21 год, причем колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

43-летнего мужчину признали виновным, в том, что он сколотил организованную преступную группировку. Действовали по схеме: находили элитную квартиру, заключали договор аренды. Затем подделывали документы и перерегистрировали жилье на себя.

В итоге похитили три дорогих квартиры, одну из которых заложили в ломбард. Четвертая уже была намечена, но преступников успели остановить.

К слову, они не гнушались даже убийствами. Жестоко расправились с одним из подельников, а также со случайным свидетелем. Причем жертвами черных риелторов становились не маргиналы, как это чаще случается, а обычные люди, рассказывают в прокуратуре.

На главаря завели уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека», «Разбой с применением насилия», «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».

И вот приговор: 21 год лишения свободы и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Ранее подельники организатора (восемь человек) получили сроки от шести с половиной лет до 17 лет и 9 месяцев в колониях строгого и общего режимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ни один из открывшихся красноярских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора
Горячую воду досрочно возвращают в часть домов Советского района
Взорвались рядом с газом. Ночью в Красноярске сгорели три машины
В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители
Из Красноярска ушли жирафы, медведь и петух
В Красноярске готовы чаши МИРА. Кто их получит?
Фестиваль «Зеленый» в Красноярске: не пропустите!
«МИР Сибири» возглавил ТОП-10 лучших и популярных этнофестивалей России!
В Красноярске стало больше невест!
В Красноярске суд остановил снос скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира
Красноярские учёные придумали способ быстрого тушения лесных пожаров
Из Красноярского Горсовета украли Жириновского
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке коклюша в Красноярском крае