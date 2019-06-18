Из Красноярска ушли жирафы, медведь и петух

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-18T17:38:28+03:00

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В списке потерь новая строчка: жирафы из сквера Сурикова, которые «проживали» там с 2005 года. До этого пропали медведь возле городской администрации, петух рядом с музыкальным театром. Из города исчезают фигуры вертикального озеленения, которые много лет удивляли и радовали горожан. И пусть на каждую уходило не меньше 30 тысяч растений разных цветов и фактур и несколько дней труда целой бригады, результат того стоил. Красноярцы уже привыкли видеть зеленых зверей на привычных местах, а гости города воспринимали их как достопримечательность.

Причина сноса - износ металлического каркаса конструкции.

В этом году на месте фигур вертикального озеленения ничего не появится. Возможно, новые идеи появятся у ландшафтных дизайнеров в следующем сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU