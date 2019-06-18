2019-06-18T16:32:14+03:00
Звезды

Фестиваль «Зеленый» в Красноярске: не пропустите!

В этом году он пройдет в десятый раз!
Татьяна РЯБИНИНА
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Развлечений много, важно найти свое!Развлечений много, важно найти свое!Фото: Мария ЛЕНЦ
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29 и 30 июня, с 12:00 до 21:00, на острове Татышев в десятый раз пройдёт главный пикник красноярского лета — фестиваль «Зелёный» от медиагруппы «Прима». В честь юбилея организаторы построят на «Зелёном» 10-метровую десятку, чтобы гости могли сфотографироваться в огромном ноле и 10 площадок-городов.

Вся территория пикника делится на большие зоны. Например, есть зона «Фудкорт» с ресторанчиками, есть «Детская зона» с локациями для семейного отдыха и слаймами, есть «Город юмора» с выступлением стенд-ап комиков, и так далее. Чтобы было легче спланировать свой идеальный пикник, организаторы приготовили большой путеводитель по всем площадкам с расписанием.

У «Зелёного» репутация праздника, где много бесплатных развлечений. Это так. Много лет организаторы отказываются делать платный вход и придумывают бесплатные локации. Но на еду и сувениры вам понадобятся деньги.

Для гостей «Зелёного» есть 5 правил:

• «Зелёный» — это семейный пикник с разными площадками. А раз это пикник, то с собой надо взять коврик или плед.

• Чтобы не терять время на поиск парковки, приезжайте на такси, автобусе, велосипеде (остановка «Остров Татышев»). Или приходите пешком через Вантовый мост.

• На «Зелёном» запрещён алкоголь. Наши охранники внимательно следят, чтобы пикник оставался спокойным, безопасным и семейным.

• Наши гости не оставляют после себя мусора.

• Пикник состоится при любой погоде. И лучше взять с собой зонтик!

ИСТОЧНИК KP.RU

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