Красноярские врачи стали лучшими в России!
День медицинского работника стал отличным поводом поблагодарить тех людей, которые спасают жизни и помогают людям. Многие красноярцы в социальных сетях рассказали истории о врачах, которые помогли им победить недуг.
К профессиональному празднику подвели и итоги Всероссийского конкурса врачей.
В 2019 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 регионов – конкуренция серьезная!
От Красноярского края участвовали 18 специалистов, четверо стали победителями и призерамсию
Так, в номинации «Лучший педиатр» 1 место у Ольги Владиславовны Цимбаловой – врача-педиатра «Красноярской городской детской поликлиники № 2»
В номинации «Лучший участковый педиатр» 2 место у Татьяны Александровны Жеребцовой, врача-педиатра «Краснотуранской районной больницы».
3 место в номинации «Лучший офтальмолог» у врача-офтальмолога «Красноярской краевой клинической больницы имени профессора П.Г. Макарова» Виктора Валерьевича Гарькавенко.
В номинации «Лучший хирург» 3 место - Павел Сергеевич Жегалов, заведующий отделением – врач-эндоскопист «Краевой клинической больницы».
ИСТОЧНИК KP.RU