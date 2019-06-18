Красноярские врачи стали лучшими в России!

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-18T08:03:29+03:00

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День медицинского работника стал отличным поводом поблагодарить тех людей, которые спасают жизни и помогают людям. Многие красноярцы в социальных сетях рассказали истории о врачах, которые помогли им победить недуг.

К профессиональному празднику подвели и итоги Всероссийского конкурса врачей.

В 2019 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 регионов – конкуренция серьезная!

От Красноярского края участвовали 18 специалистов, четверо стали победителями и призерамсию

Так, в номинации «Лучший педиатр» 1 место у Ольги Владиславовны Цимбаловой – врача-педиатра «Красноярской городской детской поликлиники № 2»

В номинации «Лучший участковый педиатр» 2 место у Татьяны Александровны Жеребцовой, врача-педиатра «Краснотуранской районной больницы».

3 место в номинации «Лучший офтальмолог» у врача-офтальмолога «Красноярской краевой клинической больницы имени профессора П.Г. Макарова» Виктора Валерьевича Гарькавенко.

В номинации «Лучший хирург» 3 место - Павел Сергеевич Жегалов, заведующий отделением – врач-эндоскопист «Краевой клинической больницы».

ИСТОЧНИК KP.RU