Житель Красноярска борется с Поклонным крестом
Красноярец Кирилл Дюндик написал на своей страничке в социальных сетях, цитируем: «Внимание! Опасно! Поклонный крест на Дрокинской горе.
- Экспертиза проекта не проводилась.
- Инженерно-геодезические изыскания не проводились.
- Разрешение на строительство не выдавалось.
Прокуратура и Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края утверждают что «Поклонный крест» относится к антенно-мачтовым сооружениям.
То есть вопросы безопасности для массового посещения данного сооружения не рассматривались.
Остаются вопросы в части законности подготовки проектной документации и обеспечения норм безопасности эксплуатации сооружения для религиозного использования».
Помимо Стройнадзора политолог отправил запросы в Генеральную прокуратуру, в Солонцовский сельсовет и Красноярскую епархию.
Напомним, 47-метровый поклонный крест был установлен в начале февраля этого года на Дрокинской горе. Это самый большой поклонный крест в России и третий по величине в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU