2019-06-18T07:35:06+03:00
Общество

Житель Красноярска борется с Поклонным крестом

Его беспокоят возможные нарушения при строительстве и безопасность
Татьяна РЯБИНИНА
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Из официального ответа Службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края.Из официального ответа Службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края.
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Красноярец Кирилл Дюндик написал на своей страничке в социальных сетях, цитируем: «Внимание! Опасно! Поклонный крест на Дрокинской горе.

- Экспертиза проекта не проводилась.

- Инженерно-геодезические изыскания не проводились.

- Разрешение на строительство не выдавалось.

Прокуратура и Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края утверждают что «Поклонный крест» относится к антенно-мачтовым сооружениям.

То есть вопросы безопасности для массового посещения данного сооружения не рассматривались.

Остаются вопросы в части законности подготовки проектной документации и обеспечения норм безопасности эксплуатации сооружения для религиозного использования».

Помимо Стройнадзора политолог отправил запросы в Генеральную прокуратуру, в Солонцовский сельсовет и Красноярскую епархию.

Напомним, 47-метровый поклонный крест был установлен в начале февраля этого года на Дрокинской горе. Это самый большой поклонный крест в России и третий по величине в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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