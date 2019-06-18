В Красноярске научат правильно кормить животных!

СЕГОДНЯ 04:11 2019-06-18T04:11:21+03:00

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Все, у кого есть кошка или собака, знают, что животные едят в любых количествах и не могут остановиться. Акция «Заботься о животных – соблюдай правила!» пройдёт в Парке «Роев ручей» до конца июля, чтобы объяснить людям основы правильного питания питомцев. с целью напомнить посетителям правила поведения в зоопарке. Пока же красноярцы несут хлеб, сахар и прочие опасные для животных продукты и пытаются «позаботиться» о зверюшках. Эта забота выходит боком и может закончиться гибелью животного.

«Перекорм копытных животных сочными кормами приводит к серьёзным нарушениям функции кишечника: он вздувается, появляется атония и животное погибает от удушья», - поясняет главный ветеринарный врач Парка «Роев ручей» Ирина Коленченко.

«Для многих покормить животное – это огромная радость. Чтобы удовлетворить эту потребность детей и взрослых, мы разработали правила кормления. Животных можно кормить, но лишь определённым кормом», - говорит директор Парка «Роев ручей» Андрей Горбань.

Суть акции в том, что до конца июля на входе в Парк сотрудники «Роева ручья» и ребята из Трудового отряда главы города Красноярска будут обменивать корм, принесённый посетителями, на купоны, дающие право купить специализированный корм по себестоимости (20 рублей). И этот корм не навредит животным!

В группе «Роева ручья» Вконтакте новость об акции прочитали уже более пяти тысяч красноярцев.

ИСТОЧНИК KP.RU