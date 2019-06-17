Труба не выдержала давления: в Северном из-под земли забил фонтан

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-17T15:05:57+03:00

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Фонтан воды высотой в несколько метров неожиданно начал бить в Северноом. Видео ЧП появилось в соцсетях. Очевидцы рассказывают, что произошла авария на улице 9 мая, неподалеку от дома номер 14а. На парковке у ТЦ «Май».струя воды пробила асфальт и заливает все вокруг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/715093" frameborder="0"></iframe> Фонтан воды из-под земли в Северном.Видео: соцсети

Однако это не единственное происшествие. Еще один прорыв трубы случился на Караульной. Здесь лопнула труба горячего водоснабжения. Как рассказали в ГИБДД, движение на участке 9 Мая — Шахтеров по направлению к 2--й Брянской затруднено. Предварительно - пострадавших нет.

В пресс-службе СГК пояснили, что на месте коммунального ЧП уже работают специалисты. Дело в том, что город готовится к предстоящей зиме, проводятся гидравлические испытания сетей. Трубы, к сожалению, не везде прошли проверку - не выдержали, под давлением в них возник прорыв. Коммунальные службы уже ликвидируют последствия инцидента - вода с территории будет откачана.

ИСТОЧНИК KP.RU