2019-06-17T15:05:57+03:00
Происшествия

Труба не выдержала давления: в Северном из-под земли забил фонтан

На месте аварии уже работают специалисты [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: ГИБДДФото: ГИБДД
Изменить размер текста:

Фонтан воды высотой в несколько метров неожиданно начал бить в Северноом. Видео ЧП появилось в соцсетях. Очевидцы рассказывают, что произошла авария на улице 9 мая, неподалеку от дома номер 14а. На парковке у ТЦ «Май».струя воды пробила асфальт и заливает все вокруг.

Фонтан воды из-под земли в Северном.Видео: соцсети

Однако это не единственное происшествие. Еще один прорыв трубы случился на Караульной. Здесь лопнула труба горячего водоснабжения. Как рассказали в ГИБДД, движение на участке 9 Мая — Шахтеров по направлению к 2--й Брянской затруднено. Предварительно - пострадавших нет.

В пресс-службе СГК пояснили, что на месте коммунального ЧП уже работают специалисты. Дело в том, что город готовится к предстоящей зиме, проводятся гидравлические испытания сетей. Трубы, к сожалению, не везде прошли проверку - не выдержали, под давлением в них возник прорыв. Коммунальные службы уже ликвидируют последствия инцидента - вода с территории будет откачана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вспышка коклюша. В Красноярском крае в 6,5 раз увеличилось количество случаев опасной инфекции
В Красноярском крае главу сельсовета задержали за взятку от лесозаготовителя
Суд не приостановил снос ларьков в Центральном парке Красноярска
О штрафах ГИБДД красноярцы смогут узнавать с помощью нового онлайн-сервиса
Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» одной пощечиной разбил вдребезги гигантский арбуз
В Минусинске 3-летний мальчик, за которым присматривала сестра, едва не погиб на пожаре
Папа разрешил! Под Красноярском полицейские поймали 12-летнего подростка на квадроцикле
Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data
Официальные долги по зарплате в Красноярском крае достигли 60 миллионов рублей
Жителям Белых рос не дают покоя шумные молодежные вечеринки
Ели у здания правительства Красноярского края могут вырубить
Директора деревообрабатывающей компании в Лесосибирске поймали на выводе миллионов за границу
Александр Алексеев стал новым тренером ФК «Енисей» после скандального ухода Аленичева
В Центральном парке пройдет концерт, посвященный «Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны»
В Красноярске проведен опрос на тему малоэтажного строительства
Спасатели вывели со Столбов четырех заблудившихся туристов
Жители Дивногорска обратились к президенту из-за отсутствия инфраструктуры на выделенных им участках земли
Летняя обувь с доставкой на дом со скидками
Первый пошел! В Красноярске прошло заседание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков
Сразу в двух районах Красноярска отключат горячую воду
Сильный ветер, ливни, грозы и град: на Красноярский край обрушится непогода
В Туве сотрудник МЧС спас свою тетю от смерти и стал «Почетным донором России»
«Найдена, жива»: пропавшую в субботу красноярскую школьницу нашли живой и невредимой
В Красноярске обещают вознаграждение нашедшему белую с рыжими пятнами на спине собаку
В Красноярске не вернулась после прогулки 10-летняя девочка
Красноярцев приглашают на выступление духового оркестра
В Красноярске водитель иномарки, потерявший управление из-за лужи, протаранил дом и три машины