2019-06-17T13:56:17+03:00
Общество

О штрафах ГИБДД красноярцы смогут узнавать с помощью нового онлайн-сервиса

... в котором имеется скан-копия документа
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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О штрафах ГИБДД красноярцы смогут узнавать с помощью нового онлайн-сервисаО штрафах ГИБДД красноярцы смогут узнавать с помощью нового онлайн-сервисаФото: Мария ЛЕНЦ
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На сайте Почты России в разделе «Электронные заказные письма» красноярцы и жители края теперь смогут узнать обо всех штрафах ГИБДД (если они, конечно, имеются). Об этом рассказали в краевой ГИБДД.

Если раньше подключить такой сервис можно было только на портале Госуслуг, то теперь имеется еще один удобный и подробный вариант оповещения. Уведомления от различных государственных органов, в том числе и штрафы ГИБДД, будут выдны в личном кабинете, через который можно настроить, скажем, SMS-оповещения. А также увидеть скан-копию документа.

- Главная задача сервиса - экономия времени и ресурсо, - отметил Денис Иваськов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД.

Добавим, что сервис бесплатный. Помимо Красноярского края им уже пользуются жители Москвы и области, Казани, Белгородской, Ростовской, Рязанской и других областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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