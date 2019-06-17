2019-06-17T13:28:16+03:00
Общество

Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» одной пощечиной разбил вдребезги гигантский арбуз

Красноярский силач, чемпион турнира по пощечинам и фермер таким образом «нарезает» арбузы для своих кур [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Василий Пельмень Камоцкий Фото: Дмитрий КотовВасилий Пельмень Камоцкий Фото: Дмитрий Котов
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Эх, раззудись плечо, размахнись рука - это определенно сказано о сибирском силаче, фермере и чемпионе турнира по пощечинам Василии Пельмене Камоцком. Напомним, известен простой фермер из Иланского (Красноярский край) стал после того, как весной этого года одним мощным ударом отправил в нокаут соперника на фестивале Siberian Power Show. После этого сокрушительную пощечину от бородатого силача получил синтоловый качок Кирилл Руки-базуки Терешин. А теперь на своей страничке в Инстаграм Василий Пельмень выложил фееричное видео расправы над арбузом.

Василий Пельмень крушит арбуз.Видео: Инстаграм Василия Пельменя Камоцкого

- Вот и до Сибири арбузы доехали, - говорит силач, делая крутой замах рукой.

Удар. И огромный арбуз разлетается на мелкие кусочки. Позднее Камоцкий пояснил поклонникам, что таким образом он «нарезает» арбузы для своих кур. Действительно, удобный и быстрый способ. А еще силач рассказал, что его мама такой метод не одобряет. Подписчики же от души посочувствовали Кириллу Терешину.

«Как Руки-базуки выжил - загадка», - удивляются одни пользователи. А другие подтрунивают над Василием: «Поставил тебе лайк сразу. Не дай Бог еще встречу тебя - вырубишь».

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- Ой-е-е-е-ей, как жестко! – не сдерживает восторга ведущий. Только что здоровый бородач по прозвищу Василий Пельмень одним ударом отправил соперника в мощный нокаут (подробнее)

Красноярец Василий Пельмень пощечиной отправил в нокаут Кирилла Руки-базуки Терешина

Полная тишина в зале, зрители в напряжении замерли, наблюдая за участниками поединка, которые вот-вот обменяются увесистыми затрещинами. По одну сторону – небезысвесный Кирилл Трешин по прозвищу Руки-базуки. По другую – красноярец Василий Камоцкий, более известный как Пельмень (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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