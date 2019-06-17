2019-06-17T09:12:58+03:00
Общество

Жителям Белых рос не дают покоя шумные молодежные вечеринки

Красноярцы жалуются, что даже за полночь музыка гремит на полную катушку [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жителей Белых рос буквально одолели ежедневные шумные вечеринки, которые устраевает на берегу молодежь. Что будни, что праздники - музыка не смолкает и за полночь, жалуются в соцсетях местные. Молодежь при этом громко общается, по всему видно - выпивает. Чаще всего такие вечеринки случаются по выходным, сообщает Ньюслаб. И спать по ночам жителям окрестных домов становится совершенно невозможно.

Жителям Белых рос не дают покоя шумные молодежные вечеринки.Видео: соцсети

У красноярцев разное отношение к таким компаниям. Одни считают, что лето - самое время зажечь на полную катушку на свежем воздухе, другие - категорически против подобных компаний и настаивают на уважении к людям, живущим рядом.

- Пока вы находитесь в общественном месте, вы - часть общества, должны соблюдать законы этого общества. В Красноярске закон тишины с 22.00 до 09.00, - пишут возмущенные пользователи соцсетей.

Добавим, что жители микрорайона сстрадают от шумных вечеринок ежегодно, с началом летнего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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