Жителям Белых рос не дают покоя шумные молодежные вечеринки
Жителей Белых рос буквально одолели ежедневные шумные вечеринки, которые устраевает на берегу молодежь. Что будни, что праздники - музыка не смолкает и за полночь, жалуются в соцсетях местные. Молодежь при этом громко общается, по всему видно - выпивает. Чаще всего такие вечеринки случаются по выходным, сообщает Ньюслаб. И спать по ночам жителям окрестных домов становится совершенно невозможно.
Жителям Белых рос не дают покоя шумные молодежные вечеринки.Видео: соцсети
У красноярцев разное отношение к таким компаниям. Одни считают, что лето - самое время зажечь на полную катушку на свежем воздухе, другие - категорически против подобных компаний и настаивают на уважении к людям, живущим рядом.
- Пока вы находитесь в общественном месте, вы - часть общества, должны соблюдать законы этого общества. В Красноярске закон тишины с 22.00 до 09.00, - пишут возмущенные пользователи соцсетей.
Добавим, что жители микрорайона сстрадают от шумных вечеринок ежегодно, с началом летнего сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU