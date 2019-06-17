2019-06-17T08:28:25+03:00
Происшествия

Директора деревообрабатывающей компании в Лесосибирске поймали на выводе миллионов за границу

Мужчину ждет суд
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Директора деревообрабатывающей компании в Лесосибирске поймали на выводе миллионов за границуДиректора деревообрабатывающей компании в Лесосибирске поймали на выводе миллионов за границуФото: Мария ЛЕНЦ
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Экс-директора ООО «ДОЗ 21» в Лесосибирске поймали на выводе миллионов за границу. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина заключил контракт на поставку леса в Азербайджан. Сумма контракта составила 11,29 миллионов рублей. У установленный договором срок предприятие отгрузило лес в Азербайджан, а покупатель оплатил товар. Но... на банковские счета компании деньги так и не поступили.

Надзорники говорят, что директор компании нарушил закон, уклонившись от «исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере». На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК России (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Теперь бывшего директора ждет суд. Максимальная санкция статьи - 3 года лишения свободы. Рассматривать дело предпринимателя будет Лесосибирский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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