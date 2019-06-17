Жители Дивногорска обратились к президенту из-за отсутствия инфраструктуры на выделенных им участках земли

СЕГОДНЯ 05:52 2019-06-17T05:52:20+03:00

Многие годы семьи не могут жить в своих домах, потому что нет ни электричества, ни дорог

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Жители Дивногорска записали обращение к главе государства, потому что с 2012 года и по сей день не могут начать стройку своих домов - нет ни дорог, ни инженерных сетей. А между тем, участки под строительство выделялись людям по федеральной программе. Таких участков было выделено 209. Но до сих пор местные власти не построили дороги и коммуникации: водопровод, канализацию и электричество.

- Многие семьи не могут начать строительство и проживать в уже построенных домах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, - пояснили люди.

Кроме того, в обращении говорится, что собственники участков неоднократно обращались в местную и краевую администрацию, писали губернатору. Но решения проблемы так и не получили. Устав добиваться действий от региональных властей, решились попросить о помощи у президента.

ИСТОЧНИК KP.RU