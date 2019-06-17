Первый пошел! В Красноярске прошло заседание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 04:06 2019-06-17T04:06:58+03:00

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Рабочая группа порешению проблем обманутых дольщиков провела накануне заседание в администрации Ленинского района Красноярска, сообщили в минстрое региона.На повестке был вопрос с достройкой двух домов в жилом комплексе «Нойланд-Черемушки» (ул. Шевченко). Люди ждут своих квартир с 2015 года. Долгое время стройка вообще была заморожена. Компания «Монтаж-Строй» взялась за нее лишь в ноябре 2018 года.

У людей, вложивших деньги в строительство, накопилось множество вопросов и к застройщику, и к рабочей группе. Основной один - когда сдадут дома? Представитель строительной компании сообщил, что в доме по адресу Шевченко,1 ведется монтаж лестничных клеток, отделочные работы. В ближайшее время рабочие начнут устанавливать теплоизоляцию, затем готовить дом к отопительному сезону. Решен вопрос присоединением дома к инженерным сетям. Ну, а после завершения отделки, дом сдадут. Обещают сделать это до конца 2020 года.

Но есть и второй дом у того же застройщика и с ним не все гладко, работы по нему еще не начаты.

- В доме № 2 во второй половине июля будет готова проектно-сметная документация, и лишь тогда можно будет приступить к строительно-монтажным работам, - сообщили в минстрое.

У людей закономерно вызывает вопросы задержка в работах. Однако арбитражный управляющий (в отношении компании введена процедура банкротства) уверяет, что в настоящее время отставание по срокам не критично. Поэтому процедуру банкротства, вероятнее всего, продлят.

Добавим, что обманутые дольщики скандально известной компании «Реставрация», владелец которой сбежал от российского правосудия в Италию, пытаются пробиться на прямую линию с президентом (она состоится 20 июня). По их словам, дорожные карты по достройке, которые им обещали, так и не готовы. Решение проблемы не может сдвинуться с мертвой точки.

ИСТОЧНИК KP.RU