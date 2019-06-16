В Туве сотрудник МЧС спас свою тетю от смерти и стал «Почетным донором России»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-16T13:55:17+03:00

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Не зря говорят, что доноры - это люди, которые дарят жизнь, отдавая ради этого свою кровь. Миллионы людей обязаны им жизнью. Они не знают имена своих спасителей, но каждый раз говорят им: «Спасибо!».

Амир Сат из Тувы спасает жизни. У него работа такая – помощник начальника караула пожарно-спасательной части №22 по охране города Кызыла. А еще он - «Почетный донор России». Стал донором совершенно случайно. В 2000 году его тетя тяжело заболела. Потребовалось срочное переливание крови. Надо было восполнить запасы в медицинской организации. С тех пор Амир уже 63 раза сдавал кровь и готов делать это снова и снова.

- Это очень ответственный сотрудник и порядочный человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Тувы. – Он всегда что-то подскажет молодым коллегам по службе и не откажет в помощи.

Добавим, что в России стать донором может любой здоровый гражданин старше 18 лет, не имеющий временных или постоянных противопоказаний к донорству. Женщины могут сдавать кровь не более четырех раз в год, мужчины – не более пяти.

ИСТОЧНИК KP.RU