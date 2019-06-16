2019-06-16T05:28:56+03:00
Происшествия

В Канске с моста спрыгнул мужчина

Его вытащили из воды спасатели
Ольга КОСТИНА
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В Канске мужчина спрыгнул с мостаВ Канске мужчина спрыгнул с мостаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Канске 15 июня в реку Кан с моста спрыгнул мужчина. Информация об этом опубликована в сводке КГКУ «Спасатель». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, о происшествии стало известно от очевидцев.

- Требовалась помощь, - рассказали в КГКУ «Спасатель». - В ходе проведения выезда гражданин извлечен из воды, доставлен в расположение ПСО.

От госпитализации спасенный мужчина отказался. Мотивы его поступка так и остались неизвестны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В заповеднике «Столбы» спасатели обеспечивали безопасность во время проведения Чемпионата России по альпинизму. С Манской стены пришлось эвакуировать одного из зрителей с переломом левой голени. На носилках его доставили до поста Центра медицины катастроф и передали медикам.

На «Столбах» также потребовалась помощь заблудившимся туристам. Четыре человека потерялись в районе скалы «Дед». В ходе поисковых работ всех нашли и проводили до стационарного поста.

В Зеленогорске на легковой автомобиль упало дерево. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели помогли распилить и убрать ствол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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