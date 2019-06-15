Красноярская краевая санавиация отметила 80-летний юбилей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-15T13:53:37+03:00

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Красноярская краевая санитарная авиация отметила 14 июня 80-летний юбилей. Важность санитарной авиации для края, где на большей части территории единственным видом транспортного сообщения является вертолет, трудно переоценить. Но благодаря крылатой «Скорой помощи» любой житель края, даже если он живет в самом отдаленном поселке, в тайге, в горах, в тундре, может рассчитывать, что к нему прилетят медики.

- Санитарная авиация – героическая, самоотверженная служба, в которой работают настоящие специалисты, люди с сильной волей, бесстрашием и любовью к своему делу. И мы очень ценим внимание государства к санитарной авиации, финансовые вложения в развитие экстренной помощи, оказываемой по земле и по воздуху, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава. Добавим, что в 2018 году отделение санитарной авиации эвакуировало по воздуху 2753 пациента. И без санитарной авиации у этих людей не было бы шанса.

ИСТОЧНИК KP.RU