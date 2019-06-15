2019-06-15T09:55:18+03:00
Происшествия

В столице Хакасии мужчина вышел выгуливать собаку и утонул в реке

Следователи проводят проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В столице Хакасии мужчина вышел выгуливать собаку и утонул в рекеВ столице Хакасии мужчина вышел выгуливать собаку и утонул в рекеФото: Мария ЛЕНЦ
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В столице Хакасии в реке Абакан утонул 54-летний мужчина. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе хакасского следкома, трагедия произошла ранним утром 14 июня. Мужчина вышел гулять с собакой на дамбу реки. Сорвался с обрывистого берега и упал с воду. Самостоятельно выбраться обратно на берег у него не получилось.

Тело отнесло течением примерно на километр от места падения. Его обнаружили родственники погибшего в районе жилых домов на улице Набережной. Они же сообщили о случившемся в полицию.

- По данному факту следственным отделом по городу Абакану следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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