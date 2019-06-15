СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-15T09:55:18+03:00

В столице Хакасии мужчина вышел выгуливать собаку и утонул в реке Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В столице Хакасии в реке Абакан утонул 54-летний мужчина. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе хакасского следкома, трагедия произошла ранним утром 14 июня. Мужчина вышел гулять с собакой на дамбу реки. Сорвался с обрывистого берега и упал с воду. Самостоятельно выбраться обратно на берег у него не получилось.

Тело отнесло течением примерно на километр от места падения. Его обнаружили родственники погибшего в районе жилых домов на улице Набережной. Они же сообщили о случившемся в полицию.

- По данному факту следственным отделом по городу Абакану следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU