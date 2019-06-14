2019-06-14T17:38:18+03:00
Происшествия

В Хакасии школьник утонул в речке глубиной в 10 сантиметров

Следователи проводят проверку случившегося
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии школьник утонул в речке глубиной в 10 сантиметров.В Хакасии школьник утонул в речке глубиной в 10 сантиметров.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В деревне Богословка Бейского района Хакасии ребенок школьник утонул в речке глубиной в 10 сантиметров. О трагедии рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Она случилась днем 12 июня. 9-летний мальчик гулял на улице вместе с соседским ребенком четырех лет. В какой-то момент дети пошли к речке Селенге, текущей в нескольких метрах от дома. В том месте она совсем мелкая, глубина не больше 10 сантиметров, рассказывают наши коллеги из телекомпании «Республиканская телевизионная сеть».

Но произошло неожиданное. Внезапно мальчику стало плохо – приступ эпилепсии. И он упал лицом в воду. Соседский ребенок тут же побежал к матери школьника. Она кинулась к ручью. Но не успела – сын уже захлебнулся.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства случившегося. Позже будет принято решение, нужно ли возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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