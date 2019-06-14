2019-06-14T15:45:55+03:00
Общество

Осужденный на 7 лет экс-депутат Волков обратился с письмом к президенту

В нем он просит помочь «добиться справедливого судебного решения»
Ася ЖУКОВА
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Осужденный на 7 лет экс-депутат Волков обратился с письмом к президенту.Осужденный на 7 лет экс-депутат Волков обратился с письмом к президенту.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Осужденный на 7 лет колонии строгого режима Аркадий Волков обратился с письмом к президенту Владимиру Путину. Напомним, такой срок экс-депутат получил из-за своего благотворительного проекта «Машина добрых дел».

Его сотрудники помогали пожилым и малоимущим людям. Были заняты работой в проекте. Тогда Волков договорился с компанией «КрасТЭК», чтобы им платили зарплату. Взамен же гарантировал покровительство и помощь, рассказывают в прокуратуре. В итоге – серьезный срок за взятку и мошенничество.

В письме (его опубликовал «7 канал») президенту Аркадий Волков рассказывает свою версию событий. И просит справедливости:

Аркадий Волков рассказывает свою версию событий. Фото: 7 канал .

Аркадий Волков рассказывает свою версию событий. Фото: 7 канал .

- В течение пяти последних лет я состоял на службе у красноярцев в качестве депутата Горсовета и старался выполнять свои обязанности честно, добросовестно, с полной отдачей сил. В феврале 2016 года по собственной инициативе организовал службу бесплатной сантехнической и электромонтажной помощи внутри квартир пожилых нуждающихся красноярцев. По итогам двух лет помощь и поддержка оказана 986 человек. При этом ни у одного их тех, кому помощь была оказана, в качестве оплаты сотрудники службы не взяли ни рубля. Я не являюсь состоятельным человеком, мои доходы и образ жизни не отличаются от доходов и образа жизни рядового жителя города. Поэтому в целях помощи и организации работы службы я обратился к руководителям предприятия с просьбой фиктивного трудоустройства сотрудников. Работая в квартирах красноярцев, трудовую функцию сотрудники службы на предприятиях не осуществляли. Судом установлено, что корыстной цели обогащения в организации службы не было. Из средств оплаты работников мной не было взято ни рубля. Все осознавали, что участвуют в благотворительном проекте. Красноярцы тепло отнеслись к появлению такой нестандартной помощи. В итоге следствие облекло нашу деятельность в омерзительную по форме квалификацию — взятка в крупном размере; ко мне применило сценический образ главного красноярского гангстера вымогателя! Под давлением гособвинения, судья даже не пыталась сохранить в чистоте свою репутацию. Осознаю, что, скорее всего, это обращение осложнит мне жизнь. При этом не хочу вызывать у Вас изжогу просьбами о помиловании и смягчения приговора. Ответственности не боюсь!

Владимир Владимирович, прошу Вас помочь мне добиться справедливого судебного решения без опасений быть наказанным еще более жестоко!

С уважением, Аркадий Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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