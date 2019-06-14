Бурение крупнейшего нефтяного месторождения началось на севере Красноярского края

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-14T12:24:01+03:00

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На севере Красноярского края приступили к бурению одного из крупнейших в России нефтяных месторождений, Пайяхского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, мы приступаем к бурению первого куста скважины уникального Пайяхского месторождения, - рассказал вице-президент по геологии и разработке АО «Нефтегазхолдинг» Андрей Поляков. - За всё время геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин. В результате государственной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти более одного миллиарда тонн. Уже в этом году мы планируем завершить строительство трех разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров.

Запуск промышленного производства намечен на 2024-й год. Наша нефть будет экспортироваться по Cеверному морскому пути в Европу и Азию. Планируемый объем добычи – 26 миллионов тонн в год, с перспективой до 50 тонн.

- Я хочу поздравить всех жителей края с историческим событием – началось промышленное освоение Пайяхского месторождения, - отметил губернатор края Александр Усс. - Это означает, прежде всего, увеличение нефтедобычи не на проценты, а в разы. У Красноярского края максимум через пять лет появится прирост в бюджет по меньшей мере в 2-3 раза в сравнении с тем, что дает сегодня нефтяная отрасль, а это 30 миллиардов рублей.

Добыча нефти на Пайяхском месторождении позволит создать в крае дополнительно более 30 тысяч рабочих мест. Для доставки нефти по Северному морскому пути в 40 километрах от Диксона построят морской терминал «Порт – бухта Север». Порт и месторождение соединит нефтепровод протяженностью около 400 километров.

Проект освоения Пайяхской группы месторождений является крупнейшим в рамках инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU