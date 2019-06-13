2019-06-13T14:24:34+03:00
Общество

Строить карьеру в Красноярске могут мамы в отпуске по уходу за ребенком

И поможет им в этом краевая служба занятости
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Строить карьеру в Красноярске могут мамы в отпуске по уходу за ребенкомСтроить карьеру в Красноярске могут мамы в отпуске по уходу за ребенкомФото: Мария ЛЕНЦ
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Строить карьеру в Красноярске могут мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Помогают им в этом специалисты краевой службы занятости. Они организовывают профессиональное обучение и повышение квалификации женщинам в период, пока малышу не исполнится 3 годы. С начала текущего года такую услугу получили более 500 жительниц края.

- Мы предлагаем женщинам широкий спектр направлений. В этом году подготовка ведется уже по 48 профессиям и специальностям. Чаще всего молодые мамы обучаются на бухгалтера, инженера по проектно-сметной работе, специалиста по кадрам, менеджера офиса, оператора программы 1С, закройщика, портного, кондитера, повара, продавца, специалиста по социальной работе, - рассказали в пресс-службе краевого агентства труда и занятости населения.

Учиться мамы могут как в очной, так и заочной форме. Для обучения в другой местности служба занятости предоставляет финансовую поддержку на оплату проезда и аренды жилья. Узнать подробности можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края, а также обратившись в ближайший центр занятости

ИСТОЧНИК KP.RU

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