СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-13T13:44:44+03:00

В Красноярске за год резко подорожали некоторые продукты и услуги Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске за год резко подорожали некоторые продукты. Причем совсем не заморские деликатесы, а вполне себе местные овощи, крупы, мясо. Например, пшено – на 97,7 %, капуста белокочанная свежая – на 93,8 %, лук репчатый – на 49 %, чеснок – на 30,5 %, свекла столовая – на 29,3 %, куры охлажденные и мороженые – на 25,3 %. Единственное привозное в этом списке – филе рыбное, оно стало дороже на 20,2 %.

Из услуг скачком цен отметились вывоз бытовых отходов – на 67,1 %, наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 32,3 %, местная сотовая связь – на 21,3 %. Такие цифры озвучили специалисты Красноярскстата.

Однако наблюдается и некоторое снижение цен. За год (май 2019 года к маю 2018 года) индекс потребительских цен составил 105,7 процента. Среди 504 наименований товаров и услуг, которые наблюдают статистики, изменение цен сложилось следующим образом:

- на 51 наименование товаров и услуг цены снизились;

- по 278 наименованиям товаров и услуг рост цен не превышал уровень инфляции;

- по 175 наименованиям товаров и услуг рост цен превышал уровень инфляции.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на конец мая 2019 года составила 4833,46 рубля в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 1,7 %, с начала года – на 8 %.

ИСТОЧНИК KP.RU