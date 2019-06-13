2019-06-13T13:14:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае гражданин Китая пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Взамен попросил не проверять нелегальных мигрантов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае гражданин Китая пытался дать взятку сотруднику ФСБВ Красноярском крае гражданин Китая пытался дать взятку сотруднику ФСБФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинске гражданин Китая пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Взамен просил не проверять нелегальных мигрантов. Однако такая попытка «договорится» обернулась для уроженца Поднебесной уголовным делом. Оно уже передано в городской суд Минусинска для рассмотрения по существу.

В пресс-службе краевого следственного комитета рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. В апреле прошлого года уроженец КНР встретился с сотрудником УФСБ России по Красноярскому краю. Встреча была назначена в людном месте – на парковке торгового комплекса в Минусинске.

Гражданин пообещал 1,5 миллиона рублей силовику за то, чтобы тот закрыл глаза на его соотечественников, которые работают на лесоперерабатывающих предприятиях района. Фактическими владельцами этих лесопилок являются граждане КНР, а обвиняемого они, видимо, делегировали на переговоры.

Сотрудник ФСБ сразу же доложил об этом краевому руководству. Решили брать подозреваемого с поличным. После того, как с июня по август тот перевел на карту силовику 300 тысяч рублей, его задержали. Судить гражданина соседнего государства будут по российским законам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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