СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-13T06:38:18+03:00

В Красноярске на «Столбах» во время соревнований альпинист сорвался со скалы Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске на «Столбах» во время соревнований альпинист сорвался со скалы. Об этом в своей оперативной сводке сообщает КГКУ «Спасатель». ЧП произошло накануне, 12 июня, когда на территории заповедника проходил чемпионат России по альпинизму. Спасатели рассказывают: во время прохождения трассы в районе Второго столба мужчина не удержался и упал вниз. Повредил ногу, сильно ушибся. От травмы головы его уберегла защитная экипировка.

С помощью носилок спасатели перенесли альпиниста до поста, который находится возле сервисного центра «Перевал». Там ему оказали первую медицинскую помощь. Затем спортсмена вывезли до выхода из заповедника и передали «Скорой помощи», которая доставила его в больницу.

Спасатели предупреждают: случаев, когда на столбах травмируются туристы и спортсмены, немало. Поэтому советуют не заниматься экстримом без должной подготовки и без экипировки. Особенно это касается любителей селфи.

ИСТОЧНИК KP.RU