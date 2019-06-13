2019-06-13T06:38:18+03:00
Происшествия

В Красноярске на «Столбах» во время соревнований альпинист сорвался со скалы

Его госпитализировали с травмами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске на «Столбах» во время соревнований альпинист сорвался со скалыВ Красноярске на «Столбах» во время соревнований альпинист сорвался со скалыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске на «Столбах» во время соревнований альпинист сорвался со скалы. Об этом в своей оперативной сводке сообщает КГКУ «Спасатель». ЧП произошло накануне, 12 июня, когда на территории заповедника проходил чемпионат России по альпинизму. Спасатели рассказывают: во время прохождения трассы в районе Второго столба мужчина не удержался и упал вниз. Повредил ногу, сильно ушибся. От травмы головы его уберегла защитная экипировка.

С помощью носилок спасатели перенесли альпиниста до поста, который находится возле сервисного центра «Перевал». Там ему оказали первую медицинскую помощь. Затем спортсмена вывезли до выхода из заповедника и передали «Скорой помощи», которая доставила его в больницу.

Спасатели предупреждают: случаев, когда на столбах травмируются туристы и спортсмены, немало. Поэтому советуют не заниматься экстримом без должной подготовки и без экипировки. Особенно это касается любителей селфи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске в детском саду открыли ресторан с авторским меню
На руководителя «Таймырского лесничества» завели уголовное дело
Губернатор Красноярского края лично вручил школьникам первые паспорта
В Красноярском крае в страшной аварии погиб 8-летний ребенок
Красноярцев начали штрафовать за купание в неположенных местах
В Хакасии будут судить педофила, совращавшего маленьких девочек через соцсеть
Депутаты отказались запрещать строительство небоскребов в Красноярске
Сотрудники эко-парка «Гремячая грива» рассказали о грудах мусора, который оставляют отдыхающие
В Железногорске за вывеской комиссионки скрывалась контора микрозаймов
В Красноярске льготников вынуждают платить за социальное такси в 8 раз больше
В Красноярском крае из-за пожара на промбазе едва не выгорел целый поселок