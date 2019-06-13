2019-06-13T05:03:23+03:00
Общество

На руководителя «Таймырского лесничества» завели уголовное дело

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На руководителя «Таймырского лесничества» завели уголовное делоНа руководителя «Таймырского лесничества» завели уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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На руководителя «Таймырского лесничества», теперь уже бывшего, завели уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В пресс-службе краевого следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности.

Следствием установлено, что в период с июля по октябрь 2016 года руководитель КГБУ «Таймырское лесничество» фиктивно трудоустроил в учреждение своего знакомого. Причем знакомому не нужно было ничего делать. Он вообще не должен был выходить на работу – его обязанности исполняли другие работники учреждения.

При этом заработная плата такому лже-леснику исправно приходила на карту, а получал их экс-начальник. Ущерб от таких махинаций понесло министерство лесного хозяйства края, он составил около 84 тысячи рублей.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал полностью. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Добавим, что ранее обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление, так что на сей раз наказание ему дадут по полной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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