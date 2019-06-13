2019-06-13T04:51:08+03:00
Общество

Губернатор Красноярского края лично вручил школьникам первые паспорта

Это произошло в День России
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Губернатор Красноярского края лично вручил школьникам первые паспорта. Фото: пресс-служба правительства краяГубернатор Красноярского края лично вручил школьникам первые паспорта. Фото: пресс-служба правительства края
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Губернатор Красноярского края Александр Усс и начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий вручили школьникам их первые паспорта. Торжественная церемония состоялась накануне, в День России, в большом зале правительства края. На нее собрались 47 ребят из 38 муниципальных образований региона – это ребята, которые добились серьезных успехов в общественной жизни, стали лауреатами краевых и районных конкурсов, а также отличились победами в фестивалях различного уровня, олимпиадах, спортивных соревнованиях.

Александр Усс обратился к 14-летним гражданам страны:

- Всегда помните о том, что вы – сибиряки, что Красноярский край – опора России. Паспорт – не просто документ, который будет сопровождать вас всю жизнь. Это символ вашей принадлежности к великой стране, её истории, ценностям и традициям. Уверен, вы станете достойными продолжателями славных дел старшего поколения – тех, кто создавал экономическую мощь нашего края и всей страны.

Александр Речицкий также поздравил ребят с получением официального документа и призвал присутствующих с уважением, достойным гражданина, относиться к законам и государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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