В Железногорске за вывеской комиссионки скрывалась контора микрозаймов

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-12T07:47:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Подпольную контору микрозаймов, которая скрывалась за вывеской комиссионного магазина, обнаружили в Железногорске, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По информации надзорников, ООО «Ника», котороев городе работало подвумадресам - пр. Курчатова, 16А и пр. Ленинградский, 35, вместо торговли предоставляло людям микрозаймы под залог имущества. При этом все оформлялось, как договор комиссии. Напомним, что по закону выдавать займы и кредиты могут только кредитные организации.

- В связи с этим прокуратурой города в ООО НИКА внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры..

Также юрлицо по закону должно выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Надзорники уверяют, что сейчас незаконную деятельность предприятие не ведет.

ИСТОЧНИК KP.RU