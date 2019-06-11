2019-06-11T20:06:46+03:00
Происшествия

14-летняя школьница ушла из дома в Заозерном и не вернулась

О ней ничего неизвестно уже сутки
Ася ЖУКОВА
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14-летняя школьница ушла из дома в Заозерном и не вернулась. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.14-летняя школьница ушла из дома в Заозерном и не вернулась. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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В Заозерном Красноярского края ушла из дома и не вернулась 14-летняя Евгения Чередниченко. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Девочка ушла в семь часов вечера из дома по адресу Заозерный, улица Сурикова, 13, - уточняют волонтеры. – С тех пор о ней ничего неизвестно.

Активисты организации выезжали на поиски во вторник, 11 июня. Пока они ничего дали. Сборы и выезд группы на место запланирован и в среду.

Места сбора:

- Красноярск, проспект Металлургов,53Г (остановка «Улица Сергея Лазо») в 10 часов;

- Заозерный, проспект Мира,2 (отдел полиции) в 12 часов;

Приметы девочки: на вид 14 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавая, карие глаза, темные волосы, короткая стрижка.

Особые приметы: на лице веснушки, на губе герпес.

Была одета: зеленая кофта с желтыми цветочками, рукав короткий, на груди рюши, светлые спортивные брюки, светлые носки, розовые сланцы.

Если вы видели девочку, знаете, где она может находиться, звоните +7(39165) 2-11-21 (полиция Заозерного) или +7(950) 99-66-066 – (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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