2019-06-11T08:06:20+03:00
Общество

В Красноярске и крае активизировались клещи

За неделю зафиксировано больше 2000 случаев присасывания
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске и крае активизировались клещи. На фото - обработка города от паразитов.В Красноярске и крае активизировались клещи. На фото - обработка города от паразитов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске и крае продолжает расти количество пострадавших от клещей. На прошлой неделе паразиты стали еще активнее, сообщили в региональной пресс-службе Роспотребнадзора.

Итак, за период с 31 мая по 6 июня с жалобами на присасывание обратились 2065 человек, в том числе 452 ребенка. (Для сравнения: неделей раньше укушенных было 1943, среди них 428 детей). Всего с начала сезона зарегистрировано 7654 подобных случая, 1700 – с несовершеннолетними.

В Красноярске клещи атаковали 728 человек, в числе которых 144 ребенка. (А в минувшую неделю было, соответственно, 646 и 141). С начала сезона в городе - 2535 случаев присасывания, 509 – у детей.

Чаще всего контакты с клещами происходят в «зеленых» районах города: это Академгородок, Ветлужанка, Удачный, в пригороде – заповеднике «Столбы», фанпарке «Бобровый лог», а также на территории кладбища Бадалык.

КОНКРЕТНО

Насколько велика опасность заразиться?

Возбудители клещевого боррелиоза обнаружены у 24,6 % исследованных паразитов, клещевого вирусного энцефалита – у 0,7 %. Если после присасывания клеща у вас повысилась температура, немедленно обратитесь к врачу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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