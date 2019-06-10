В Красноярском крае трем наркодилерам грозит пожизненный срок

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-10T11:44:31+03:00

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В Красноярском крае полиция задержала трех наркодилеров с крупной партией синтетических наркотиков. Всем им грозит жесткое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Это двое жителей Красноярска, 34-летний ранее судимый мужчина и 45-летняя женщина, а также 26-летняя жительницы Большой Мурты.

Задержали подозреваемых в с бесконтактном сбыте наркотиков (через закладки) в Лесосибирске. Сотрудники наркоконтроля сначала установили за ними наблюдение, а потом устроили засаду, когда все трое приехали в город на автомобиле. При досмотре машины оперативники обнаружили и изъяли свертки с наркотиками массой более 800 граммов. Кроме того, когда обыскивали квартиры задержанных, там нашли еще около 500 граммов «синтетики».

В полиции Лесосибирска рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что возбудили уголовно дело по статье за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU