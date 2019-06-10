СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-10T11:27:10+03:00

В Красноярском крае с начала года родились 108 детей из «пробирки» Фото: Мария ЛЕНЦ

А за семь лет – более 1485 детей

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В Красноярском крае с начала года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось 108 детей. Было выполнено около 660 процедур ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Территориального фонда ОМС.

В регионе с 2013 года действует федеральная программа, в рамках которой пройти процедуру искусственного оплодотворения можно бесплатно по полису ОМС. За семь лет, благодаря программе ЭКО счастливыми родителями стали более тысячи пар, рождено 1485 детей.

- Объемы ЭКО за счет средств ОМС с каждым годом растут. Так, в 2016 году процедуру прошли 924 женщины, а в 2019 планируется уже 1550 женщин. Сегодня за счет средств ОМС оплачиваются расходы на проведение циклов ЭКО, необходимые лекарственные препараты, а также консультации врачей, - сообщили в организации.

За помощью к красноярским врачам могут обращаться пары, которые не могут зачать ребенка естественным путем. Услуга также доступна женщинам, не имеющим постоянного партнера. В этом случае пациентке необходимо прийти в женскую консультацию по месту прикрепления и подтвердить у акушера-гинеколога диагноз «бесплодие» или отсутствие возможности родить ребенка без медицинского вмешательства. Пациентка сама может выбрать клинику на всей территории России, которые оказывают такую медицинскую услугу в рамках ОМС. В Красноярском крае их две.

ИСТОЧНИК KP.RU