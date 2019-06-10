2019-06-10T08:25:56+03:00
Общество

В Красноярске собственник потребовал убрать с газона высаженные березы и рябины

Заявил, что у него на землю другие планы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске собственник потребовал убрать с газона высаженные березы и рябины. Фото: Роман КазаковВ Красноярске собственник потребовал убрать с газона высаженные березы и рябины. Фото: Роман Казаков
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В Красноярске собственник земельного участка потребовал убрать с газона березы и рябины. Общественник Роман Казаков опубликовал на своей странице в соцсети фотографию части Красраба на остановке «Затон». Много лет здесь стояли павильоны. В прошлом году их снесли к большой радости жителей дома, стоящего за ними. На месте павильонов сделали газон, высадили деревья, которые благополучно прижились.

Однако выяснилось, что у газона есть собственник. И он потребовал все элементы благоустройства убрать, пишет Роман Казаков. Так что деревья пришлось пересадить в другие места - к цирку и соседнему дому.

Конфликт, развернувшийся вокруг сквера, прокомментировала интернет-изданию newslab.ru пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова. Она заверила, что о появлении новых павильонов в этом месте не может идти и речи. Согласно градостроительному плану на этом месте может быть только газон.

Однако красноярцы приводят в пример другой случай – кафе «Кантри» на проспекте Мира. Там по плану тоже красная линия, а собственница выстроила двухэтажную коробку и теперь в суде доказывает, что никаких нарушений в этом нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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