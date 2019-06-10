В Хакасии мужчина напал на полицейского-стажера с двумя ножами

СЕГОДНЯ 04:37 2019-06-10T04:37:41+03:00

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Житель города Сорска (Хакасия) напал на полицейского-стажера и нанес ему несколько колото-резаных ран. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе хакасского следкома.

По предварительной версии 6 июня в полицию поступило сообщение о пропаже молодой женщины. Первым подозреваемым сразу же стал 32-летний муж женщины. Вскоре полицейские выяснили, что тот скрывается на своей даче на окраине города.

- Во время осмотра хозяйственных построек на территории участка на 23-летнего стажера полиции внезапно сзади напал супруг разыскиваемой женщины и, держа в руках два ножа, нанес представителю власти множественные удары по голове и различным частям тела, - рассказали представители следкома.

В этот момент на подмогу подоспели другие полицейские, нападавшего скрутили и доставили в отделение. Вскоре выяснилось, что заявление о похищении его жены было ложным. Стажер находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. А следователи завели уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

ИСТОЧНИК KP.RU