Следственный комитет сообщил причину задержания депутата Заксобрания Красноярского края
Уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Титова возбуждено по факту совершения мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По предварительным данным, в феврале 2018 года депутат Законодательного Собрания сообщил директору одной их коммерческих организаций Красноярского края, обеспечивающей население тепловой энергией, о том, что сможет ему помочь с тарифами. Используя свои полномочия, он поможет завысить тарифы на тепловую энергию для этой коммерческой организации, что в дальнейшем позволит ей получить выгодную субсидию.
Свои услуги он оценил в рублях, и с мая 2018 по июнь 2019 года директор частями передал депутату деньги в сумме не менее 4 миллионов.
Сейчас подозреваемый в мошенничестве депутат задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, задержание произвели сотрудники ФСБ, следствие ведет следственное управление Следственного комитета на транспорте. В Законодательном собрании края Титов входит в состав двух комитетов: по бюджету и экономической политике и по охране здоровья и социальной политике.
ИСТОЧНИК KP.RU