2019-06-08T11:30:38+03:00
Происшествия

Следственный комитет сообщил причину задержания депутата Заксобрания Красноярского края

Речь идет о взятке в сумме 4 миллиона рублей
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с сайта Заксобрания Красноярского края.Фото с сайта Заксобрания Красноярского края.
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Уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Титова возбуждено по факту совершения мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По предварительным данным, в феврале 2018 года депутат Законодательного Собрания сообщил директору одной их коммерческих организаций Красноярского края, обеспечивающей население тепловой энергией, о том, что сможет ему помочь с тарифами. Используя свои полномочия, он поможет завысить тарифы на тепловую энергию для этой коммерческой организации, что в дальнейшем позволит ей получить выгодную субсидию.

Свои услуги он оценил в рублях, и с мая 2018 по июнь 2019 года директор частями передал депутату деньги в сумме не менее 4 миллионов.

Сейчас подозреваемый в мошенничестве депутат задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, задержание произвели сотрудники ФСБ, следствие ведет следственное управление Следственного комитета на транспорте. В Законодательном собрании края Титов входит в состав двух комитетов: по бюджету и экономической политике и по охране здоровья и социальной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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