2019-06-07T16:53:04+03:00
Общество

Водителя «Лексуса», на глазах полиции проехавшего по вантовому мосту, оштрафовали

24-летний красноярец заплатит за свою выходку 2 000 рублей [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчину оштрафовали Фото: стопкадр с видеоМужчину оштрафовали Фото: стопкадр с видео
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Полиция нашла и наказала 24-летнего красноярца, устроившего демарш на вантовом мосту. Мужчина, вопреки предписаниям закона, въехал в пешеходную зону на глазах полицейских. Видео, на котором запечатлена выходка красноярца, накануне выложила у себя в соцсетях депутат Заксобрания Елена Пензина.

Водитель «Лексуса» на глазах полицейских проезжает по Виноградовскому (вантовому) мосту.Видео: Елена Пензина

Известно, что мужчину накажут рублем за такое поведение. Впрочем, больше никакой информации о нем в ГИБДД не сообщили, равно как и то, имелись ли у него подобные нарушения ранее, и каким был мотив его поступка. Известно, что его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам в нарушение правил дорожного движения). Заплатить ему придется 2 000 рублей.

Что касается полицейских, на глазах которых водитель въехал на мост, - идет служебная проверка. После нее их действиям будет дана оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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