2019-06-07T11:09:29+03:00
Общество

Кто там будет отдыхать? Красноярцы спорят о новой спортплощадке у «Бобрового лога»

Многие считают, что она будет не востребована
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
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В администрации Красноярска рассказали, что в низине у реки Базаиха, возле фанпарка «Бобровый лог» появилась новая площадка для отдыха и спорта. Заняться тут при этом можно и силовыми тренировками, и волейболом и баскетболом, и мини-футболом – в общем, есть как с пользой для здоровья провести время. Это не говоря о том, что воздух здесь свежий. О детях тоже подумали – для них имеется городок.

- Все площадки соединены сетью дорожек, вдоль которых стоят деревянные домики-веранды со столами и скамьями, - рассказали в администрации Красноярска. - Попасть в городок можно со стороны фанпарка «Бобровый лог» через специально построенный мост. Вход в спортивно-развлекательную зону бесплатный!

Все хорошо, однако горожане усомнились, что площадка будет востребована.

- Построили на огромном расстоянии от жилых массивов. Кто играть там будет отдыхать? – задают закономерный вопрос красноярцы. – Пустовать будет.

Другие не согласны: кому хочется позаниматься на свежем воздухе, тот обязательно приедет сюда специально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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